Nuovi libri per i bimbi alla biblioteca Portelli | | Cultura fondamentale

Lacomunale ‘’ di Offida continua il suo percorso di crescita e arricchimentole con l’acquisto di 123, questa volta dedicati ai bambini da 0 a 7 anni. Un’iniziativa che rafforza l’impegno dell’amministrazione comunale nella promozione della lettura fin dprima infanzia. "La, fin dai primi anni di vita, è uno strumentoper lo sviluppo individuale e collettivo – commenta l’assessore, Marica Cataldi – Stiamo investendo molto sullaaffinché diventi il cuore pulsante della città, creando uno spazio accogliente e stimolante dove anche i più piccoli possano esplorare il mondo attraverso le parole, le immagini e le storie". L’acquisto deisi inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione dellacomunale di Offida, che punta a trasformarla in un vero e proprio centro di incontro, crescita e inclusione per le famiglie.