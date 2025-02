Palermotoday.it - Nuovi lavori sulla Palermo-Catania, fino al 15 aprile scattano limitazioni: ecco dove

Da lunedì (3 febbraio) via aidi manutenziona straordinaria per l'adeguamento delle barriere di sicurezza, lungo la carreggiata in direzionedell'autostrada A19, nel tratto compreso tra gli svincoli di Bagheria e Villabate (cioè dal chilometro dal 5,950 al chilometro 5,480).