Nuovi binari e polemiche | Tutti vanno ascoltati ma l’Alta velocità si farà

Bologna, 1 febbraio 2025 – Una “importante occasione” da cogliere, ma attraverso un “progetto sostenibile” e (per quanto possibile) condiviso con le comunità locali. Irene Priolo, assessora regionale alla Mobilità e ai Trasporti, vede così il (contestato) progetto del quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese, entrato in una fase calda dopo la recente chiusura del periodo riservato alle osservazioni di enti locali, portatori di interesse e semplici cittadini. Assessora Priolo, è terminato il periodo riservato al dibattito pubblico. Cosa aspettarsi di qui in avanti? “Tutte le osservazioni inviate a Rfi (Rete ferroviaria italiana) saranno un contributo importante e un punto di partenza per definire il progetto e il tracciato futuro di questa infrastruttura. La sfida sarà quella di definire con i territori un progetto sostenibile, che sia sufficientemente integrato con le infrastrutture esistenti o in divenire, con gli strumenti pianificatori e con le necessità materiali e di sviluppo delle comunità locali”.