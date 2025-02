Ilrestodelcarlino.it - Nuove palestre nelle scuole. Classico e Olivetti: pronte a inizio 2026

Proseguono celermente e terminerannodate previste (cioè a) i lavori per la ristrutturazioni delle duedel Liceodi Ravenna mentre già da sabato scorso è stata riaperta al traffico via Carducci. "Abbiamo avuto qualche sorpresa nel cantiere, un cantiere non facile, ma nulla di eclatante e soprattutto nulla – spiega Marco Conti, dirigente Edilizia scolastica e patrimonio della Provincia di Ravenna – che ci faccia presagire un ritardo nella consegna dei lavori che avverrà regolarmente a". Demolito il vecchio blocco, nello stesso luogo, viene realizzata una nuova unità costruttiva, strutturalmente indipendente all’edificio scolastico ma ad esso collegata per garantire l’accessibilità diretta da parte degli studenti e l’eliminazione delle barriere architettoniche mediante la realizzazione di un nuovo ascensore.