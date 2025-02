Lanazione.it - Nuove imprese agricole. Sono le venti under 41 del bando regionale. Coldiretti soddisfatta

La Regione accoglie (e finanzia) tutte le richieste in graduatoria per avviare un’attività agricola e i benefici subito si traducono in numeri per il nostro comprensorio. Saranno dunque finanziati tutti iprogetti imprenditoriali dei giovani che avevano partecipato aldella Regione Toscana per favorire il ricambio generazionale nelle nostre campagne. Iaspiranti imprenditori potranno finalmente aprire la loro azienda agricola contribuendo a quella “transizione” necessaria ed indispensabile per guidare il settore verso un futuro di sfide, dai cambiamenti climatici alla necessità di produrre meglio utilizzando meno risorse, eopportunità sui mercati ma anche in ambito turistico e sociale attraverso la multifunzionalità. Igiovani avevano partecipato al“Aiuto all’avviamento diper giovani agricoltori – annualità 2024” nell’ambito di Giovan Sì’, che mette sul tavolo un premio di primo insediamento a fondo perduto fino a 70 mila euro per gli41.