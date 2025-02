Ilrestodelcarlino.it - Nuova truffa telefonica, così la chiamata risulta arrivare dalla caserma dei carabinieri

Bologna, 1 febbraio 2025 – Lasi avvale anche del cosiddetto Spoofing, una tecnica informatica per far apparire alla vittima unain arrivo con un numero di telefono che nella realtà corrisponde a unadei. È accaduto ieri mattina a Imola, quando un 70enne ha ricevuto la telefonata di un interlocutore che era riuscito a fargli apparire un numero di telefono di un ufficio dell’Arma. Nonostante tutto, la conoscenza dell’anziano sul fenomeno delle truffe ha avuto la meglio sul criminale che è rimasto con la cornetta del telefono in mano perché la telefonata è stata interrotta, come raccomandato daistessi. Ad aiutare e a mettere in guardia sul fenomeno sempre più diffuso delle truffe telefoniche c’è anche la campagna informativa deidel Comando provinciale di Bologna che continua senza sosta a mettere in guardia glia anziani, i primi a essere colpiti, contro questo tipo di raggiri.