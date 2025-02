Lanazione.it - Nuova rotatoria a Pomaia. Accordo fra Provincia e Comune

Unanel cuore storico diche darà maggiore sicurezza al centro abitato. E’ stato siglato nella giornata di ieri a Santa Luce il protocollo di intesa tradi Pisa edi Santa Luce per la progettazione e realizzazione della trasformazione adell’intersezione tra la Sp13 del Commercio e la Sp60 ‘Poggiberna’ nella frazione di. Ladi Pisa, in base al protocollo, si impegna a finanziare integralmente le spese di progettazione e a finanziare l’opera, stipulando successivamente undi programma che dovrà specificare i rapporti tra gli Enti per le competenze di gestione e manutenzione delle varie parti interessate dei lavori, sia nella fase di esecuzione delle opere sia nella fase esecutiva di esercizio. Il protocollo, inoltre, impegna ildi Santa Luce ad effettuare la progettazione e a effettuare le funzioni di stazione appaltante per l’affidamento dei lavori.