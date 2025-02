Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Freemont: torna il maxi suv del marchio italiano?

Leggi su Ilgiornaledigitale.it

La, se mai dovessere sul mercato, potrebbe essere un SUV di medie-grandi dimensioni, ispirato ai trend attuali e alle esigenze di mercato. Immaginiamo come potrebbe essere. Si tratterebbe di un modello seppur di fascia economica, adatto alle famiglie, con dimensioni importanti, spazio per 7 passeggeri, interni anche di lusso e tanta tecnologia.Le immagini utilizzate nell’articolo sono dei render non ufficiali presi dal video del canale Youtube di CB Auto News. Di seguito il link alla fonte da cui abbiamo preso le foto:Design EsternoLook moderno e muscoloso con linee più affilate rispetto al vecchio modello.Firma luminosa full LED, con fari anteriori sottili e fanali posteriori a sviluppo orizzontale.Griglia frontale esagonale con dettagli cromati o in nero lucido per le versioni più sportive.