Nuoto. Trofeo Buonconvento Master: piscina Olimpia gremita. Livorno mette tutti in fila. Secondo Bastia, quindi Prato

Record di partecipanti a Colle di Val d’Elsa allacesima edizione del, la manifestazione invernale dedicata agli amatoriche ebbe origine nellacomunale dinel 2011. Oltre cinquecento gli atleti che hanno affollato ladi Colle di Val d’Elsa nella due giorni diin vasca. Fra le quasi cinquanta società provenienti da tutta Italia, ha primeggiato la corazzata del Dlf, mentre ilgradino del podio è stato conquistato dagli umbri del Centroe il terzo dagli amici del Csi. In sede di consuntivo anche ben quattro primati italiani di categoria a partire dai 50 stile libero di Dino Samaritani che da ultrasettantacinquenne è riuscito a stampare 32’’0 nei 50 stile libero. Nei 100 rana sono stati Riccardo Risaliti (M65) ed Emilio Corelli (M30) a demolire i record italiani di categoria con 1’19’’6 per Riccardo e 1’00’’9, un tempo di rilievo assoluto, per Emilio, senza dubbio un crono spettacolare per il settore