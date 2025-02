Ilfattoquotidiano.it - Nove anni di stalking e false accuse contro il prete che la respinge, parrocchiana 72enne a processo

Questa è una storia diche è iniziata a Padova, è proseguita a Bologna e si è conclusa o quasi a Genova. I due protagonisti sono un sacerdote di 55, la vittima, e ladi 72che ha perseguitato ilperché innamorata di lui. Ora è aper atti persecutori. Ilè stato inseguito anche nelle varie città in cui si era trasferito per sfuggirle. A testimoniarela donna sono stati chiamati anche l’arcivescovo di Genova Marco Tasca, altri parroci e pure le perpetue che avrebbero assistito alle persecuzioni subite dal.Tutto è iniziato nel 2015, quando era nella Basilica di Sant’Antonio a Padova. La donna,, gli confida di essere malata, di avere solo quattro mesi di vita. Lo convince a darle il suo numero di telefono per avere conforto spirituale e pregare.