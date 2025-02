Liberoquotidiano.it - "Non potevano farlo in Calabria?": Albania, le parole di Prodi fanno esplodere la bufera

Una battuta di Romanonella trasmissione "Di Bella sul 28" su Tv2000 infiamma lacon il centrodestra all'attacco dell'ex premier e big del centrosinistra. A una domanda di Antonio Di Bella sul Cpt costruito dall'Italia incritica il governo Meloni e poi sottolinea: "Lo stesso campo, se lo volevano fare, non si poteva fare in, così tra l'altro si dava lavoro a delle persone in zone che ne avevano bisogno? Perché in? Non ha alcun senso: si spende di più, ci sono traffici internazionali, sicostruzioni che poi rimarranno in, ci sono costi di trasferta. Puramente per dire 'abbiamo mandato gli immigrati all'esterò, che non c'era nessun bisogno". "Quello che penso - aggiunge l'ex presidente del Consiglio - era che è stato proprio un fatto di propaganda e come tale andrà avanti.