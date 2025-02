Non gli piacciono gli arbitri spagnoli

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-01 09:06:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione:Non gligli. Non gli piace il var. Non gli piace il CTA. Non gligli orari. Non gli piace prima la Champions League. Adesso non gli piace la Champions League. Non gli piace Laliga. Non gli piace il progetto iniziale della Super League. Non tile piccole squadre. Non glile squadre medie. Non gli piace il formato di coppa. Non gli piace il calendario. Non gli piace Uefa. Non gli piace FIFA. Non lui Gli piace il Federazione. Non glii pasti manageriali. Non glile normative audiovisive. Non glile interviste. Non gli piace Palla d’oro. Non glii premi da calcio.