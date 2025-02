Linkiesta.it - Non fateci scegliere tra la giustizia politicizzata e la giustizia sottomessa alla politica

Vorrei che il Governo non mettesse ancora a dura prova la mia convinzione, stavo per scrivere fede, nella separazione delle carriere. Io voglio un giudice che possa giudicare, ascoltate accusa e difesa, senza il retropensiero che un giorno quel pubblico ministero cui dà torto si trovi a decidere della sua carriera nel Consiglio superiore della magistratura che li unisce, e senza che legami di altro genere possano influenzare le sue scelte. Voglio un pm che si batta per la sua convinzione di colpevolezza dell’imputato senza disporre di strumenti diversi dall’avvocato che gli si contrappone. Cose semplici che normalmente tutte le democrazie offrono in termini di garanzie ai cittadini. Però queste scorribande di Giorgia Meloni e dei suoi sostenitori, vecchi e ahimé nuovi, nelle terre fumose delle cospirazioni giudiziarie e geopolitiche alle volte mi creano dubbi.