Quotidiano.net - Noa canterà a Sanremo: “La mia voce per ‘Imagine'. Netanyahu va cacciato”

, 1 febbraio 2025 – “Me l’auguro, lo spero e prego”. Il filo che lega le parole di Noa sul silenzio delle armi in Medio Oriente è sottile come quello che regge la tregua tra Israele e Hamas. “Temo sempre che qualche estremista pazzo di entrambe le parti possa spezzarlo, impedendo il ritorno in famiglia di tutti gli ostaggi e quello della gente di Gaza nelle proprie case”, racconta lei, Achinoam Nini, israeliana, Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia e Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana chiamata dal Festival dil’11 febbraio ad aprire la sua 75ª edizione assieme alla palestinese Mira Awad con una versione a due voci della sempiterna ’Imagine’ di John Lennon. Dice di tornare aspinta dal proposito che gli artisti non debbano solo riflettere la realtà, ma contribuire a crearla.