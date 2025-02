Biccy.it - Nikita Pelizon: “Mi devo operare al cuore ho avuto un’ischemia”

oggi, per la prima volta da quando ha partecipato al Grande Fratello Vip, è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo per parlare dei suoi problemi di salute.Come raccontato dall’ex gieffina, a marzo dovrà operarsi al. “Gli ultimi due anni sono stati pesi per me, ho spessogiramenti di testa, tremori, malesseri. Avevo qualcosa ma non capivo cosa. Finalmente ora ho scoperto cosa è: mial. Ho il DIA. Se è piccolo è una cosa gestibile, altrimenti va operato. Ora il mio problema si è ingrandito e a maggio scorso mi ha causato. All’ospedale mi avevano detto che ero svenuta a causa di uno stress“.ha poi aggiunto: “Avevo molti tremori, una volta riguardando un mio video mi ero accorta che una parte del mio volto si era mossa da solo.