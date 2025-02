361magazine.com - Nikita ospite a Verissimo: il problema di salute e l’intervento dell’ex gieffina

Leggi su 361magazine.com

oggi è statanel salotto di Silvia Toffanin a. L’ex vincitrice del GF Vip 7 ha parlato del suodie delche dovrà affrontare a marzo Perè la prima intervista. Quando infatti vinse Il Grande Fratello Vip 7 non venne ospita né da sola né con i suoi compagni d’avventura per via di alcuni atteggiamenti gravi che avvennero in quell’edizione che fu praticamente “cancellata”.Durante l’intervista con Silvia Toffanin la exha parlato di tante cose ma soprattutto di undiha avuto una ischemia e a marzo sarà operata al cuore. Ecco cosa ha detto la Pelizon a Silvia Toffanin:“Gli ultimi due anni sono stati pesi per me, ho spesso avuto giramenti di testa, tremori, malesseri. Avevo qualcosa ma non capivo cosa.