Niccolò Fabi svela "Libertà negli occhi" il nuovo album di inediti

(askanews) – È Libertàocchi, il titolo del prossimodidi, in uscita per BMG nel 2025. Oggi, giovedì 30 gennaio, con delle immagini suggestive il cantautore romano ha comunicato di aver concluso la registrazione e produzione del suo prossimo disco di, realizzato in uno chalet sul Lago dei Caprioli (Trentino) insieme ad Emma Nolde, Roberto Angelini, Alberto Bianco, Cesare Augusto Giorgini, Filippo Cornaglia e Riccardo Parravicini.Libertà. Tanto basilare come concetto quanto abusata a volte come parola – scrivesui suoi social. «Dal 13 al 23 gennaio abbiamo registrato un disco tra le montagne della Val di Sole nello Chalet davanti al lago dei caprioli con Emma Nolde, Roberto Angelini, Alberto Bianco, Cesare Augusto Giorgini, Filippo Cornaglia e Riccardo Parravicini.