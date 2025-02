Ilrestodelcarlino.it - New Quartet al Bistrot Colonna tra sound nordici e lirismo

Una nuova formazione, da cui il nome New, si esibirà domani all’Enotecadi Bertinoro per il ‘Dai de Jazz Club’. Le note avranno inizio alle 14,30. Il Newè formato da Michele Polga, Thomas Fonnesbaek, Enrico Pieranunzi e Mauro Beggio, quattro fra i più talentuosi musicisti contemporanei. Michele Polga, sassofonista, compositore, ha un fraseggio fluido, ricco, caratterizzato da un suono contemporaneo. Thomas Fonnesbaek è considerato uno dei contrabbassisti più importanti e riconoscibili del panorama jazz europeo contemporaneo. Virtuoso del suo strumento, il suo‘nordico’ e la capacità di creare assoli narrativamente strutturati lo pongono tra gli eredi di Niels-Henning Ørsted Pedersen. Enrico Pieranunzi, piano, composizione e arrangiamento. Di lui Nat Hentoff, critico musicale, ha detto che è un "pianista di intenso, in grado di swingare con energia e freschezza e, nello stesso tempo, di non perdere mai la sua capacità poetica".