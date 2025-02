Iltempo.it - Netanyahu ha scelto un nuovo capo dell'esercito: ecco chi è

Leggi su Iltempo.it

Il premier israeliano Benjamine il ministroa Difesa Israel Katz hanno annunciato che il direttore generale del ministeroa Difesa, il maggiore generale Eyal Zamir, è statoper sostituire l'attualedi Stato Maggiore'Idf Herzi Halevi. Ne dà notizia il Jerusalem Post. Oltre a ricoprire il più importante ruolo non politico al ministeroa Difesa, che gli ha permesso di controllare gran partee relazioni internazionali di Israele in materia di difesa e di rafforzamentoe forze negli ultimi due anni, Zamir è stato in precedenza vice-'Idf,del Comando Sud e segretario militare del primo ministro. Zamir, ricorda il media israeliano, arrivò secondo dopo Halevi nella corsa per la carica di'Idf nel gennaio 2023. Nel frattempo il primo ministro israeliano volerà a Washington domani per una visita in cui incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.