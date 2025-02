Spettacolo.periodicodaily.com - NERVI Annuncia il Tour “E Poi Svegliarsi Presto” 2025

NERVI annuncia le prime date del tour 2025 dedicato a "E Poi", il suo debutto discografico uscito il 29 novembre scorso per Pioggia Rossa Dischi.

Prime Date del Tour di NERVI: "E Poi Svegliarsi Presto"

Dopo il successo del suo debutto discografico, NERVI annuncia le prime date del tour dedicato all'album "E Poi". Il tour inizierà a gennaio e si protrarrà fino a marzo, con sette appuntamenti in full band e tre concerti in solo. I fan avranno l'opportunità di scoprire dal vivo i brani che hanno riscosso un grande successo tra critica e pubblico.

Le Prime Date del Tour "E Poi Svegliarsi Presto" per il 2025:

30 gennaio – Arezzo – Malpighi Sofa
31 gennaio – Misano Adriatico (RN) – Messicano Indipendente
08 febbraio – Perugia – Spazio Modu (solo)
15 febbraio – Savona – Raindog House (solo)
16 febbraio – Torino – Magazzino sul Po
17 febbraio – Cremona – Antica Osteria Del Fico
18 febbraio – Milano – Biko
15 marzo – Prato – Capanno 17
26 marzo – Brescia – Belafonte (solo)
27 marzo – Varese – Tumiturbi

L'Album "E Poi"

"E Poi" è il primo album di NERVI, uscito il 29 novembre 2024 per Pioggia Rossa Dischi.