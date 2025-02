Firenzetoday.it - Nel 'tunnel della droga'. "Il sottopasso di Santa Maria Novella ormai è una piazza di spaccio"

Leggi su Firenzetoday.it

e risse continue. Si potrebbe riassumere così, stando a quanto raccontano diversi commercianti – che hanno preferito rimanere anonimi per vari motivi, soprattutto per non avere poi 'problemi' - la situazione che si va a creare quotidianamente nel/galleriastazione di.