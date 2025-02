Ilfattoquotidiano.it - Nel monastero di Cellole il “ritiro laico” aperto a docenti e presidi per riflettere sulla scuola

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tre giorni incon la scrittrice ed ex dirigente scolastica Mariapia Veladiano per fermarsi a. L’inusuale proposta, rivolta adi ogni grado e a, arriva dai monaci della comunità di, a San Gimignano. Fratel Emiliano, Valerio, Adalberto e Dario insieme al maestro Alex Corlazzoli, propongono per la terza volta un “spirituale” da venerdì 28 febbraio a lunedì 3 marzo 2025: un tempo di silenzio, di riflessione, ma anche d’arte perché durante la tre giorni sarà possibile visitare la vicina San Gimignano e ammirare la bellezza della millenaria pieve deldi. Dopo il successo degli incontri con Damiano Tommasi e Eraldo Affinati, stavolta i monaci hanno invitato Mariapia Veladiano che ha proposto di accompagnare ilattorno a questo tema: “Ogni studente è una persona che vale.