Lanazione.it - Nei guai una pratese di 37 anni: bloccata all’aeroporto di Tel Aviv con 10 chili di ketamina in valigia

Prato, 1 febbraio 2025 – E’ statadi Telcon unapiena di. Sono ore di apprensione per una donnadi 37, che si trova reclusa da una settimana in un carcere femminile in Israele, a una trentina di chilometri di distanza da Tel. L’accusa nei suoi confronti è pesante: traffico internazionale di droga. Secondo quanto appreso, la donna sarebbe al momento in stato di fermo, in attesa che le autorità israeliane convalidino l’arresto. La vicenda è ancora poco chiara e del caso se ne sta occupando l’ambasciata italiana in Israele che ha già messo al corrente le autorità italiane. Da una prima ricostruzione, sembra che Daria, che risulta residente a Prato insieme alla mamma e al fratello, sia stata fermatadi Tel, dove era arrivata per un viaggio di piacere, il 24 gennaio scorso.