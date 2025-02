Oasport.it - NBA, i risultati della notte (1 febbraio): Wemby batte Antetokounmpo, mentre volano i Pistons di Fontecchio

Un’altradi NBA si è disputata negli USA ed erano 7 le partite in programma. Tra le sfide più attese quella tra 76ers e i Nuggets di Jokic, così come lo scontro tra colossi Spurs-Bucks, cioè Wembanyama e. E in campo anche i Detroitdi Simone. Ecco come è andata.Continuano a correre i Detroitche battono i Dallas Mavericks per 117-102 e si confermano in piena zona playoff. Texani che partono meglio, toccano la doppia cifra di vantaggio nel primo quarto, ma poi piano piano cedono ai, guidati da uno scatenato Cade Cunningham che chiude con 40 punti e fa scappare Detroit nell’ultimo quarto. Per Simone4 punti in 15’30” in campo. Vincono anche i Denver Nuggets che espugnano il campo dei Philadelphia 76ers per 134-137. Match equilibratissimo, con le due squadre in parità a 60 secondi dalla fine.