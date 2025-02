Lanazione.it - Navicelli Altolà della Lega: "L’Authority non si tocca. Porta ricchezza ai pisani"

Leggi su Lanazione.it

"Rimaniamo stupiti dall’uscita del vicepresidente di Confindustria Pisa, Stefano Bottai, in merito alla volontà di entrare nel boardPort Authority con proprie quote per voler avere un ruolo da protagonista all’internosocietà".a distanza del deputato leghista Edoardo Ziello episana al vicepresidente dell’Unione industriale Pisana (e di Toscana Aeroporti) per il suo intervento al convegno sulle "vie d’acqua" organizzato dalla rivista "EXL", quadrimestrale di Uip. "Una volontà – puntualizza Ziello – non condivisa con il sindaco, Michele Conti, che sorprende per due ordini di ragioni. Intanto le associazioni di categoria, senza partecipare al capitalesocietà, hanno già un proprio rappresentante - in consiglio di amministrazione -, grazie alla modifica statutaria, registrata due anni fa, con la quale si è passati dallasrl a Port Authority: la dottoressa Linda Stivala rappresenta proprio la parte privata nel cda.