Lanazione.it - Nave incagliata, pontile ‘osservato speciale’: indagini dei vigili del fuoco sulla stabilità della struttura

Leggi su Lanazione.it

Massa, 1 febbraio 2025 – Il’osservatomacchina dell’emergenza. Trascorrono dense di tensione le ore sul litorale massese: il cielo diventa sempre più scuro e le oltre 300 persone al lavoro ormai ininterrottamente da martedì sera, giorno in cui lacargo Guang Rong si è andata a scontrare contro il, stanno letteralmente correndo contro il tempo per mettere in sicurezza la zona prima che il maltempo torni a flagellare la costa. Ieri mattinasono arrivati idele i tecnici del Comune per iniziare leispettive sullo scheletro del. «Questa mattina – ha dichiarato il sindaco di Massa, Francesco Persiani – è arrivata laDiciottiGuardia costiera, che seguirà da vicino tutte le operazioni in corso comedi appoggio.