Lanazione.it - Nave incagliata a Marina di Massa, interrotta l’ispezione dei sub: scarsa visibilità

Carrara, 1 febbraio 2025 – Proseguono le procedure per la messa in sicurezza dell'area attorno allamercantile Guang Rong,contro il pontile dididalla sera di martedì 28 gennaio a causa della tempesta. Per contenere la fuoriuscita di combustibile in mare nei giorni scorsi erano iniziate le procedure di sistemazione in acqua di due tipologie diverse di panne: panne assorbenti più vicine al perimetro della, e panne galleggianti più esterne poste sopra la superficie dell'acqua e per circa 70 centimetri sotto la superficie. Si tratta di supporti di contenimento che insieme, in modo complementare, riescono a creare una barriera per l'eventuale fuoriuscita di combustibili e oli dalla. Dalla capitaneria di Porto didi Carrara, il comandante Tommaso Pisino conferma che oggi è terminata con successo la procedura di sistemazione in acqua delle due tipologie di panne.