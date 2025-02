Nave Guang Rong a Marina di Massa Arpat | No rilasci significativi sostanze inquinanti

Rong>Nave

Rong>Guang

Rong>Nave

Rong>Nave

Rong>Guang

Rong>Nave

Rong>Nave

Rong>Nave

Rong>Nave

Rong>Nave

Leggi su Corrieretoscano.it

DIRong>Rong>di: “Allo stato attuale, non ci sono segnalazioni dididallaRong> nell’area interessata”.rende noto di aver effettuato giovedì 30 gennaio i campionamenti nell’area in cui, nella tarda serata di martedì 28 gennaio 2025, laRong> cargoRong>, battente bandiera cipriota, si è schiantata contro il pontile didiRong>di oltre 100 metri lunghezza trasportante detriti di cave.Rong> con oltre 100 tonnellate gasolio.In salvo l’equipaggio. C’è un’inchiesta aperta dalla Procura di. Indagato il comandante con l’accusa di naufragio colposo.: “Allo stato attuale, non ci sono segnalazioni dididallaRong> nell’area interessata. Nel corso del sopralluogo del 30 gennaio sono stati individuati quattro punti intorno allaRong> e ulteriori due punti più vicini alla riva, su cui sono stati effettuati i campionamenti chimici e biologici finalizzati ad implementare il Piano di monitoraggio che sarà eseguito durante i lavori di messa in sicurezza dellaRong>.