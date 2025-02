Lanazione.it - Nasce il Consorzio Net4Work: avrà sede ad Empoli

Firenze, 1 febbraio 2025 - È nato “”,con(Firenze) che consolida la partnership per la sostenibilità tra due storiche cooperative: ATI, cooperativa di servizi conlegale a Castelfiorentino (Firenze) e operativa in Toscana, in Liguria, Calabria e Campania e Sardegna, e Archimede, cooperativa sociale che si occupa di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, conlegale a Scarperia e San Piero (Firenze) e presente in Toscana, Liguria e Sardegna. Partnership sostenibile tra cooperative storiche Le due cooperative, entrambe con un’esperienza pluridecennale, sviluppano complessivamente un volume di affari annuo di 50 milioni di euro in servizi di utilità collettiva, che vanno dalla raccolta differenziata alla tutela ambientale, dalla logistica sanitaria al confezionamento conto terzi.