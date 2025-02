Anteprima24.it - Narr’Arte, il progetto della Pro Loco Apice per avvicinare i bambini alla storia dell’arte

Tempo di lettura: 2 minutiNasce ilPro, con il patrocinio del Comune di, e l’Unpli Benevento, l’appuntamento è per Giovedi 6 febbraio alle 16:30 in Biblioteca Comunale adnasce dal desiderio ditra i cinque e i dieci anni al mondo. Le opere artistiche divengono un canale espressivo per il bambino poiché offrono la possibilità di scoprire e allenare la propria sfera emotiva e la creatività personale.I laboratori disi tengono negli spaziBiblioteca comunale “Emanuele Falcetti” di, con l’intenzione di trasmettere il valore delle varie forme espressive e artistiche; un incontro speciale tra letteratura e arte figurativa.Gli incontri si concentrano di volta in volta su un artista prescelto e prevedono diverse fasi di svolgimento dando centralitàlibertà espressiva del bambino,trasmissione e all’apprendimento di diverse tecniche, utilizzando materiali di diversa natura.