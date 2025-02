Puntomagazine.it - Napoli Ponticelli: Un ordigno da mezzo chilo in garage. Carabinieri arrestano 20enne

Leggi su Puntomagazine.it

Arrestato aper detenzione illegale di esplosivi: trovatoartigianale e razzi nel suoUn importante arresto per detenzione illegale di esplosivi è stato effettuato questa notte adaidella Tenenza di Cercola.I militari hanno effettuato una perquisizione in undi via Franciosa, un’aria ad alta intensità abitativa e inserita all’interno di un contesto di residenza popolare.Il box era in uso al già noto alle forze dell’ordine F. D. L., 22enne del posto.Ihanno trovato unesplosivo artigianale da 500 grammi e una confezione con all’interno 9 razzi di libera venditaL’intervento necessario del nucleo artificieri del comando provincialediha attestato l’elevata pericolosità dell’esplosivo rinvenuto.