Napoli Parco Mascagna riaperto dopo 17 mesi tra la folla | contestati sindaco e assessori

Tempo di lettura: 2 minutiC’è un bagno dial Vomero, per la riapertura del17. Ma anche la contestazione degli attivisti. “Andate via” gridano contro, intervenuti al taglio del nastro. Ce l’hanno con “le passerelle”. Al vernissage non ci sono solo Manfredi e gliSantagada, Cosenza e De Iesu. In giro si notano molti consiglieri comunali, l’intero consiglio della municipalità 5, deputati come il pentastellato Sergio Costa e il verde Francesco Borrelli. Con cartelli e cori, rumoreggiano il Comitato per la tutela del, nato a causa della lunga chiusura, la rete No Box e la consigliera regionale Maria Muscarà. Santagada si avvicina, gli manda ironici baci, ma fa il segno della vittoria. “Non capisco perché contestino” dice l’assessore al Verde.