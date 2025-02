Spazionapoli.it - Napoli, Conte può finalmente esultare: la notizia

calcio notizie – Antoniopuòfare affidamento su di lui, il tecnico leccese ha atteso per parecchio tempo senza di lui.Ilsi appresta a sfidare la Roma all’Olimpico, gli azzurri dovranno tenere bada ai giallorossi nel loro tempio. In casa la squadra di Ranieri si è mostrata una saracinesca.I partenopei avranno l’obbligo di portare i tre punti a casa e poter sfruttare il fatto che l’Inter avrà una gara altrettanto difficile: il derby contro il Milan. In seguito avverrà al Franchi il recupero contro la Fiorentina.potrà fare affidamento anche su Alessandro Buongiorno.Alessandro Buongiorno torna a disposizione di, esulta ilAlessandro Buongiorno tornerà regolarmente tra i convocati per il, il centrale ex Torino avrà modo di giocare all’Olimpico contro i giallorossi.