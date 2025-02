Puntomagazine.it - Napoli, Caserta e Torino, truffe agli anziani: Maxi operazione dei Carabinieri

È in corso dalle prime ore di questa mattina unadei, ae a: 29 le misure CautelariDalle prime ore di questa mattina, in, è in corso una vastadeidel Comando Provinciale di Genova volta a smantellare un’organizzazione criminale, con base operativa e logistica nella città di, dedita alla commissione diin danno di, con la tecnica del finto maresciallo.29 le misure cautelari emesse dal Tribunale del capoluogo ligure nei confronti dei capi dell’organizzazione e dei materiali esecutori, che agivano su tutto il territorio nazionale. A darne notizia una comunicazione flash del Comando Provincialedi.L'articolodeiproviene da Punto! - Il web magazine.