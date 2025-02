Terzotemponapoli.com - Napoli Basket – Germani Brescia, Valli: ”Mission Possible difficile, ma possibile”

Terza partita del girone di ritorno del campionato di serie A per la S.S., di, che affronta domani domenica 2 febbraio, la. L’incontro si disputerà alle ore 12:00 alla Fruit Village Arena. Match Sponsor della gara è Fruit Village, Title Arena del Club.La S.S.– come riporta il sito ufficiale della Società – è reduce dalla prima vittoria in trasferta in campionato ottenuta domenica scorsa contro Treviso, ed ha vinto quattro partite nelle ultime sei giornate, raggiungendo quota otto punti in classifica ed agganciando Pistoia, Scafati e Cremona. Farà il suo esordio il neo acquisto della società azzurra John Egbunu. La, capolista in classifica insieme a Trapani e Trento con 26 punti, è reduce in campionato dalla larga vittoria ottenuta a Varese.