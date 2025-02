Musica | Massimo Ranieri fuori il 14 febbraio la compilation con brani iconici

Leggi su Ildenaro.it

In occasione della sua ottava partecipazione al Festival di Sanremo,, una delle figure più complete e versatili dello spettacolo italiano, presenta una nuova raccolta, “Tra le mani. le mie canzoni”. La, in doppio CD, include una selezione dei suoipiù, insieme al singolo “Tra le mani un cuore”, che l’artista porterà sul palco della kermessele del 2025. Nel 2020 è stato super ospite al Festival con un memorabile e unico duetto di “Perdere l’amore” con Tiziano Ferro confermando una grande amicizia che lo ha portato quest’anno a presentare una canzone con la firma dell’amico Tiziano. Ha dichiarato: “Tra le mani un cuore” è una canzone d’amore struggente e racconta l’amore come un processo di protezione.. Perché se ami qualcuno non devi fargli male.