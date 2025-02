Ilrestodelcarlino.it - "Musica in spiaggia, a rischio 600 lavoratori"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forte in queste ore la preoccupazione tra i titolari degli stabilimenti balneari. La prossima settimana – la sentenza doveva arrivare già nei giorni scorsi – il Tar si pronuncerà sul ricorso che vede contrapposta la discoteca Barracuda e i titolari dei bagni che hanno formato un gruppo proprio per contrastare questa azione legale, si tratta di una sessantina di operatori. Al centro della questione ci sono gli orari dell’intrattenimento notturno sulle spiagge, che secondo un regolamento comunale sono fissati per le singole serate non oltre le e due di notte e per un numero complessivo di 40 serate nel corso di tutto l’anno, trenta di queste durante l’estate. E’ quanto stabilisce il regolamento numero 103 del Comune di Comacchio che regola lo svolgimento delle serate nei locali di pubblico spettacolo.