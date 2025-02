Musica | concerto per la pace al Duomo da Noa a Tosca un messaggio di speranza per le nuove generazioni

Leggi su Ildenaro.it

Oggi alle ore 18:00, il maestosodi Napoli sarà teatro del “per la”, un evento straordinario che unisce artisti internazionali e italiani per lanciare un potentedie unità alle.Promosso dalla Regione Campania in collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli, la Fondazione Campania Festival e Anteprima, questorappresenta una sinergia virtuosa tra istituzioni laiche e religiose, sottolineando l’importanza del dialogo interreligioso e interculturale. In occasione dell’Anno Santo del Giubileo, l’evento mira a rafforzare la coscienza collettiva sui valori della fratellanza e della.Artisti provenienti da paesi attualmente coinvolti in conflitti, come Ucraina, Russia, Palestina, Israele e Iran, si esibiranno accanto ad artisti italiani, dimostrando come lapossa superare ogni barriera.