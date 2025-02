Ilrestodelcarlino.it - Muore schiacciato dal furgone dell’amico che stava riparando

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Conselice (Ravenna), 1 febbraio 2025. Tragedia oggi poco dopo mezzogiorno a Chiesanuova di Conselice, in provincia di Ravenna, dove un giovane poco meno che trentenne ha perso la vita dopo essere statodal peso delMercedes ‘Vito’ di un amico. Mezzo sotto il quale pare che stesse effettuando lavori di manutenzione. L’esatta dinamica del gravissimo episodio è comunque in corso di accertamento. E’ successo intorno alle 12.30 nel cortile di un'abitazione situata in via Sagrati, laterale di via Coronella. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, unitamente all’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’, ad una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lugo, ai Carabinieri della Compagnia di Lugo e, in prima battuta, alla Polizia Locale della Bassa Romagna. Il personale del 118 non ha purtroppo potuto far altro che constatare il decesso del giovane.