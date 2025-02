Fanpage.it - Muore a 13 anni in un incidente stradale, agli arresti domiciliari il 22enne che guidava a 150 km/h

Leggi su Fanpage.it

ildi Lecco che la notte del 10 gennaio era alla guida dell'auto che si è schiantata ad Abbadia Lariana. In seguito all', era deceduta dopo 6 giorni di ricovero la ragazzina di 13che era seduta dietro. Il ragazzo è indagato per omicidio