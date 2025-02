Nerdpool.it - MSI amplia la sua gamma di prodotti per aziende e liberi professionisti

MSI, brand leader nel settore dei notebook per il gaming, la content creation e la produttività, ha annunciato in occasione dell’ultimo Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas unmento della suadiper, con l’introduzione delle nuove famiglie Venture e VenturePro. Questa nuova linea diva ad affiancarsi ai laptop che l’azienda ha già in portfolio per business e produttività, per comporre un’offerta variegata di macchine accomunate delle tecnologie più recenti e che prevedono avanzate funzionalità di AI.MSI offre diverse opzioni per soddisfare esigenze diverse dai laptop da gioco per cui è particolarmente riconosciuta a quelli per la creazione di contenuti, per editing video, progettazione grafica e rendering 3D, fino ai laptop perche necessitano di affidabilità e prestazioni elevate.