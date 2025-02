Moyes davvero geloso delle mosse di trasferimento … come il boss chiama il mercato così difficile

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-31 18:35:00 Breaking news:Il manager di Everton Davidafferma che dovrà scendere a compromessi sui suoi obiettivi didi gennaio ed è “sorpreso” dalla situazione in cui il club sta affrontando sul.I toffe sono stati detratti per un totale di otto punti la scorsa stagione per non aver incontrato le regole di profitti e sostenibilità della Premier League (PSR) e hanno speso il terzo importo più basso sui giocatori in questa stagione, con solo Newcastle-che sono stati anche costretti a effettuare trasferimenti a soddisfare i regolamenti – e il Liverpool spendendo meno.“Ora posso vedere perché è statoa Everton negli ultimi anni”, ha detto, che è succeduto a Sean Dyche l’11 gennaio ha elogiato il suo predecessore per la gestione all’interno di stretti vincoli finanziari.