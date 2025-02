Ilrestodelcarlino.it - Mostre in Emilia Romagna: dove andare e cosa visitare a febbraio 2025

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un altro mese all'insegna di arte e musei con interessanti novità, ma anche appuntamenti in scadenza, assolutamente da non perdere in giro per la nostra regione: i nostri consigli