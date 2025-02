Ilrestodelcarlino.it - Mostre ed eventi, aspettando il Carnevale

Sarà un altro grandequello ormai alle porte, che sarà presentato ufficialmente in tutta la sua attrattività e imponenza internazionale, oggi alle 10,30 al salone Credem da Ivano e Riccardo Manservisi, padre e figlio che in circa 35 anni hanno preso la kermesse, modificata, ingrandita e portata nel mondo. Oggi saranno ancora loro a togliere tutti i veli sulla manifestazione che è uno dei traini del turismo dell’Emilia Romagna, capace di portare un indotto di oltre 2 milioni di euro a tutto il territorio vasto e che anche per quest’anno, dicono di "cercare sempre di innovare ed essere precursori". Motori accesi dunque, pronti a muoversi verso la prima delle 5 domeniche di, il 16 febbraio, con ospite Dargen D’Amico, quella dopo con Mr Rain e le tante sorprese che i Manservisi avranno inserito nel loro grande Centod’Europa.