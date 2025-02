Morte di Davide Astori l’accusa della procura contro i medici della Fiorentina | Falsificato l’esame al cuore

Leggi su Open.online

Ladi Firenze ha avanzato tre richieste di condanna nel processo bis legato alladi, il capitanodeceduto il 4 marzo 2018 percardiaca improvvisa, durante un ritirosquadra in un albergo di Udine.riguarda la falsificazione di un certificato medico per provare il buon esito dello strain, un esame che serve a certificare lo stato di funzionamento del muscolo cardiaco, provandone la capacità di contrarsi e distendersi. Accertamento diagnostico a cui il giocatore in realtà non sarebbe mai stato sottoposto per intero. La prossima udienza del processo è fissata per il 31 marzo e la sentenza potrebbe arrivare lo stesso giorno.aldidel 2017 saltato fuori nel 2019Secondo quanto riporta La Nazione, i dati presentati nel referto risalirebbero al 2017.