Morata va al Galatasaray, Gimenez è del Milan

I rossoneri si preparano a rivoluzionare il reparto offensivo. Le cessioni diale il prestito di Camarda al Monza spianato la strada all’arrivo del bomber messicano del Feyenoord, Santiago, il cui sbarco ao è imminente.AL: I DETTAGLI Dopo soli sei mesi, conditi da 6 gol e 25 presenze, si chiude l’avventura della punta spagnola, Alvaro, in maglia rossonera. La recente lite con il tecnico Conceicao ha impresso una forte accelerazione alla trattativa con ilche lo preleva con la formula del prestito per sei mesi ed obbligo di riscatto fissato ad 8 milioni. Ilrisparmiera’ così circa 13 milioni di euro lordi. CAMARDA AL MONZAAnche il baby attaccante, Francesco Camarda, lascia il Diavolo per giocare con maggiore continuità al Monza.