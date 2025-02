Sololaroma.it - Monza-Verona Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in Diretta Live

La serata di ieri, venerdì 31 gennaio, ha alzato il sipario sulla ventitreesima giornata diA, con il Lecce che ha sbancato il Tardini superando per 3-1 il Parma. Tra le gare che saranno invece in programma oggi, ce ne saranno due alle ore 15 e una di queste sarà quella che vedrà opposte, in quello che sarà un vero e proprio scontro salvezza viste le posizioni in classifica di entrambe le formazioni.Agli uomini di Salvatore Bocchetti serve una scossa per provare a risalire la china e lasciare l’ultimo posto della graduatoria. Le sole due vittorie ottenute fino a questo momento sono la testimonianza di tutte le difficoltà avute fino a questo momento, con la necessità però di reagire per sperare nella permanenza nella categoria. Match dunque fondamentale per il, che non può permettersi passi falsi contro dirette concorrenti.