Agi.it - Monza-Verona 0-1, decide un autogol di Lekovic

AGI - Una stagione nata male e che continua a peggiorare per ildi Bocchetti. All'U-Power Stadium, infatti, è l'Hellasa sorridere e a mettere in cascina punti pesanti in ottica salvezza, battendo per 1-0 la formazione brianzola. Il goffodi Lekovic in apertura condanna il(fanalino della classifica) all'ennesima ko casalingo. Il risultato sta pure stretto agli scaligeri, più volte vicini nel secondo tempo al secondo gol. La partita per ilsi mette subito in salita, a causa del clamorosodi Lekovic dopo tredici minuti. Nel tentativo di deviare il cross dalla destra di Serdar, infatti, il giovane centrale serbo spedisce erroneamente la sfera alle spalle di Turati.sì fortunato nel trovare il vantaggio, ma comunque già pericoloso qualche minuto dopo sempre con Serdar (miracoloso Turati), assoluto protagonista del primo tempo.