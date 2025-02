Calciomercato.it - Monza rivoluzionato: nuovi contatti per sbloccare l’affare Camarda | CM.IT

Adriano Galliani non molla e continua a credere al ‘miracolo’ salvezza: per l’attacco in prima fila rimane il baby del MilanUltima spiaggia o quasi per ilnello scontro salvezza contro il Verona. I brianzoli si giocano tanto nel match odierno con gli scaligeri, davanti al pubblico amico dell’U-Power Stadium.Adriano Galliani (LaPresse) – Calciomercato.itTanti voltinell’undici schierato oggi da Bocchetti, con il mercato dela tenere banco nell’ultima settimana. Esordio da primo minuto per Palacios, arrivato in prestito fino al termine del campionato dall’Inter. In campo anche Urbanski e Lekovic, con il serbo che ha pasticciato all’inizio regalando la rete del vantaggio al Verona. In panchina ci sono invece gli altri due voltiCastrovilli e Broon. Intanto nelle scorse ore è stato annunciato l’addio di Daniel Maldini, che ha firmato fino al 2029 con l’Atalanta.