Veronasera.it - Monza-Hellas Verona: le probabili formazioni

Leggi su Veronasera.it

Altra sfida salvezza per l'che alle 15 affronta in trasferta il. Le(4-4-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo, Palacios, Carboni; Kyriakoupoulos, Urbanski, Sensi, Ciurria; Mota, Caprari. All. Bocchetti.(3-4-2-1): Montipò.